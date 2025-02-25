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        Edirne'nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, köylerde kurulacak Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde sulamada enerji maliyetinin düşürüleceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:58
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        Edirne'nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, köylerde kurulacak Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde sulamada enerji maliyetinin düşürüleceğini belirtti.

        Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, talep ve önerileri dinledi.

        Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, köylere yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

        Köylerde en önemli konunun sulama olduğunu belirten Sezer, "Sulamalarla ilgili çalışmaları devam ettireceğiz. Bu bağlamda GES projeleri önemli. Vatandaşımızın daha ucuz enerji tüketebilmesi için sulama ve içme suyunda güneş enerjisi sistemlerinin kullanımına ağırlık vereceğiz." dedi.

        Sezer, örnek GES projelerini geçen yıl başlattıklarını dile getirdi.

        Özellikle köylerde güneş enerjisiyle sulamayı artıracaklarını anlatan Sezer, "Çok fazla maliyetle içme ve sulama suyu tüketilen köylerimize güneş enerji sistemleri kurulmasına destek vereceğiz. Köylülerimizin daha ucuz, daha uygun suyu kullanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

        Edirne'nin bir tarım şehri olduğunu ifade eden Sezer, DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sulama noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Vali Sezer, Edirne'de sulanmayan arazi kalmaması için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

        Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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