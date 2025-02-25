Edirne'de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı.

Şubat ayında il genelinde 71 iş yerinde yapılan denetimde 939 ürünün incelendiği, bu ürünlerden 518'iyle ilgili idari işlem yapıldığı belirtildi.

Ekipler, işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

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