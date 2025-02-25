Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Saros Körfezi'nde kaçak yapılara izin verilmeyecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde kaçak yapılara izin verilmeyeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saros Körfezi'nde kaçak yapılara izin verilmeyecek
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde kaçak yapılara izin verilmeyeceğini bildirdi.

        Sezer, Enez ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen turizm toplantısında, turizm işletmecileri ve işletme sahipleriyle bir araya geldi.

        Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, sahillerde kaçak yapılara ilişkin denetimlerin devam ettiğini söyledi.

        İzinsiz yapıların tespit edilerek gereğinin yapıldığını belirten Sezer, "Kimseden izin almadan tarla vasfı olan araziye işletme yapmışlar. Hazine arazisine adam tatil köyü kurmuş. Ne Kültür ve Turizm Bakanlığında ne İl Özel İdaresinde kaydı var. Gelmiş, oraya 'tatil köyü' diye tabela asmış." dedi.

        Sahillerdeki kaçak yapıları geçen yıldan bu yana kaldırdıklarını dile getiren Sezer, sahillerdeki otel ve konaklama alanlarında da denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

        Dere yatağına yapılan yapılara da izin vermeyeceklerini aktaran Sezer, "İnsanlar en sevdiklerini kaybediyor. Biz bir aileyiz bu ülkede, bu sizin çocuğunuz da olabilir, bizim yakınımız da olabilir. Burada vicdani olarak bunun sorumluluğunu taşımamız lazım. Birbirimize yardımcı olalım fakat yasal çerçevede yardımcı olalım." diye konuştu.

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın Enez turizmine ilişkin sunum yaptığı toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!

        Benzer Haberler

        Edirne'ye gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin sonraki rotası Balkan...
        Edirne'ye gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin sonraki rotası Balkan...
        Edirne'de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı
        Edirne'de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı
        Edirne'nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek
        Edirne'nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek
        Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar
        Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar
        Trakya Birlik "Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı" olmadığını açıkladı
        Trakya Birlik "Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı" olmadığını açıkladı
        Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama
        Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama