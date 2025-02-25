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        Edirne'de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:15
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        Edirne'de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
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        Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde T7454KK Bulgaristan plakalı bir aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

        Ekipler önce havaya, daha sonra kaçmaya devam etmesi üzerine cipin lastiklerine ateş açtı.

        Yaşanan kovalamaca sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

        Polis ekipleri, yaya olarak kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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