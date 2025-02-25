Edirne'de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri, yaya olarak kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler önce havaya, daha sonra kaçmaya devam etmesi üzerine cipin lastiklerine ateş açtı.

Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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