Edirne Valisi Sezer'in köy ziyaretleri sürüyor

Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İl Genel Meclisi Üyeleri de katıldı.

Sezer, köylerdeki sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sezer, köy meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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