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        Edirne Valisi Sezer'in köy ziyaretleri sürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:40
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        Edirne Valisi Sezer'in köy ziyaretleri sürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünü ziyaret etti.

        Sezer, köy meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy sakinlerini dinleyen Sezer, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Sezer, köylerdeki sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmaların sürdüğüne değinen Sezer, İpsala OSB'nin yenilikçi, yenilenebilir ve yeşil sanayisiyle örnek olacağını kaydetti.

        Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İl Genel Meclisi Üyeleri de katıldı.

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