Edirne'de terör örgütü El Kaide şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de terör örgütü El Kaide şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
Edirne'de terör örgütü El Kaide şüphelisi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaptıkları çalışma ve takip sonrası terör örgütü şüphelisi Y.Z'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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