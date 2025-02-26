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        Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:36
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        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
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        Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde şüphe üzerine D.K'yi durdurdu.

        Yapılan kontrolde şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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