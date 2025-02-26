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        Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:56
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        Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi
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        Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı gerçekleşti.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, ilkini yaptıkları çalıştayın üniversiteye katkı sunacağını söyledi.

        Çalıştayda bu yıl yapılacak olan çalışmaların ele alınacağını belirten Hatipler, "Toplumsal katkı çevre sorunlarına, sürdürülebilirlik konularına anlam verecek çalışmalardır. Akademik anlamda üniversitelerin bilgiyi topluma ulaştırmaları anlamına da gelmektedir." dedi.

        Hatipler, toplumsal katkı kapsamında Trakya Üniversitesinin bilgiyi topluma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğini kaydetti.

        Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Semiha Kartal da Trakya Üniversitesinin sadece akademik başarılarıyla değil aynı zamanda topluma katkı sunma adına projeler yürüttüğünü dile getirdi.

        İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı da Toplumsal Katkı Çalışmaları konulu bir sunum yaptı.

        Programa Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Kültür Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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