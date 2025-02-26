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        Edirne'de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de 2'si "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:09
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        Edirne'de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de 2'si "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde devriye sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerden 2'sinin, "suç işlemek amacı ile örgüt kurma" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne mensup S.U. ve B.Y. oldukları belirlendi.

        Diğer şüphelinin de 22 Ocak'ta İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki motosiklete silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan V.Y. olduğu tespit edildi.

        ​​​​​​​Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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