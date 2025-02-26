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        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, CHP'nin hükümeti eleştirmek yerine Edirnelilerin mutsuzluğuna sebep olan yolsuzluklar, altyapı, ulaşım ve yollarla ilgili sorunları halletmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:38
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        Edirne'den kısa kısa
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        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, CHP’nin hükümeti eleştirmek yerine Edirnelilerin mutsuzluğuna sebep olan yolsuzluklar, altyapı, ulaşım ve yollarla ilgili sorunları halletmesi gerektiğini belirtti.

        Makak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı'nın açıklamalarını trajikomik bulduğunu söyledi.

        Balkanlı'nın yaptığı açıklamaları hayretle izlediğini aktaran Makak, şunları kaydetti:

        "Edirne'deki insanların mutsuzluklarını ilk önce kendileri giderecek sonra etraflarına bakılacaklar. Önceki dönem belediye başkanı CHP'liydi, Balkanlı'nın da çok eski arkadaşı olur. Sadece 'yolsuzluk kim yaptıysa sonuna kadar karşısındayız' diyecek. CHP'li de olsa her türlü konunun üzerine gideceğiz en yakın arkadaşım da olsa her kuruşun hesabını sorarız diyecek cesareti varsa açıklasın."

        - İYEMER'in eğitimleri sürüyor

        Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezince (İYEMER) ilk yardım eğitimleri verilmeye devam ediliyor.

        Merkezden yapılan açıklamada, onaylı sertifikalı gönüllü ilk yardımcıların sayısının arttığı belirtildi.

        Gönüllü ilk yardımcıların hayat kurtarmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İYEMER 22 Ekim 2019'da kuruluşundan bu güne kadar il genelinde toplamda 417 ilk yardım eğitimi ile 2044 kişiyi Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı olmak üzere 8142 kişiye eğitim verildi. 2024 yılı içinde ise 450 kişiye Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı ilkyardımcı olmak üzere yaklaşık bin kişiye ilkyardım eğitimi verilmiştir"

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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