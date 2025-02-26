Edirne'de "Şiirnağme" programı düzenlendi

Edirne'de "Şiirnağme" programında şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda program düzenlendi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ın şiir okumasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da "Demedim mi" şarkısını seslendirdi.

Solistler Çiğdem Gürdal, Murat Irkılata, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ve Gökçe Bahar Ercan da Türk müziği eserlerini icra etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, sanatsız olan insanın bir yanının her zaman eksik olduğunu söyledi.

İcra edilen eserler sayesinde dinleyicilerin farklı duygular yaşadığını belirten Sezer, "Sanatı gerçekten iliklerimize kadar hissettik. Bu manada bütün ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.