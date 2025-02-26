Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Şiirnağme" programı düzenlendi

        Edirne'de "Şiirnağme" programında şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Şiirnağme" programı düzenlendi
        ABONE OL

        Edirne'de "Şiirnağme" programında şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda program düzenlendi.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ın şiir okumasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da "Demedim mi" şarkısını seslendirdi.

        Solistler Çiğdem Gürdal, Murat Irkılata, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ve Gökçe Bahar Ercan da Türk müziği eserlerini icra etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, sanatsız olan insanın bir yanının her zaman eksik olduğunu söyledi.

        İcra edilen eserler sayesinde dinleyicilerin farklı duygular yaşadığını belirten Sezer, "Sanatı gerçekten iliklerimize kadar hissettik. Bu manada bütün ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi'nde "Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu" paneli düzenlen...
        Trakya Üniversitesi'nde "Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu" paneli düzenlen...
        Edirne'de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan'a kaçarken...
        Edirne'de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan'a kaçarken...
        2'si 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        2'si 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi
        Yunanistan'a kaçmak isteyen El Kaide şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen El Kaide şüphelisi yakalandı