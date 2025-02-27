İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Vergi Dairesi Müdürü Bayram Güleş ve Vergi Dairesi çalışanlarını kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

Güleş de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

- LÖSEV'den Keşan Belediyesine ziyaret

LÖSEV yetkilileri Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, LÖSEV yetkililerinin ziyarette yaptıkları çalışmaları anlattığı belirtildi.

Dayanışma içinde neler yapabileceğinin konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Toplum olarak farkındalık yaratmak ve destek olmak hepimizin sorumluluğu. LÖSEV'in değerli emeklerine teşekkür ediyor, bu mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Kaymakam Yılmaz zabıtaları ziyaret etti

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Zabıta Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerle bir araya gelen Yılmaz, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, zabıtalara çalışmalarında başarı diledi.