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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Vergi Dairesi Müdürü Bayram Güleş ve Vergi Dairesi çalışanlarını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:56
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Vergi Dairesi Müdürü Bayram Güleş ve Vergi Dairesi çalışanlarını kabul etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

        Güleş de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        - LÖSEV'den Keşan Belediyesine ziyaret

        LÖSEV yetkilileri Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, LÖSEV yetkililerinin ziyarette yaptıkları çalışmaları anlattığı belirtildi.

        Dayanışma içinde neler yapabileceğinin konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Toplum olarak farkındalık yaratmak ve destek olmak hepimizin sorumluluğu. LÖSEV'in değerli emeklerine teşekkür ediyor, bu mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        - Kaymakam Yılmaz zabıtaları ziyaret etti

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Zabıta Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerle bir araya gelen Yılmaz, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz, zabıtalara çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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