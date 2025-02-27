Edirne'de asayiş
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler U.C, S.Ç, H.T, A.B ve A.K' ye ceza uyguladı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi.
- Testerenin üzerine düşen işçi yaralandı
Edirne'de bir işçi testerenin üzerine düşerek yaralandı.
Dilaverbey Mahallesindeki mimarlik ofisinde marangozluk yapan S.Y. tahta kestiği sırada testerenin üzerine düştü.
Eli kesilen işçi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.
- Evindeki eşyalar çalındı
Uzunköprü ilçesinde eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.
Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Z.T. evindeki bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.
Z.T. polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.