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        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:59
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        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonucu Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Yapılan kontrolde otomobildeki FETÖ şüphelileri oldukları belirlenen E.Ş, K.L, S.T ve S.Ş. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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