Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı

Trakya Üniversitesinde ebru sanatı uygulamasının da yer aldığı karma sanat sergisi açıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Türkan Sabancı Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide eserleri yer alan öğrenci ve öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Sergide ayrıca öğretim görevlisi Fatma Dağlı'nın ebru sanatı etkinliğinin de yer aldığını belirten Hatipler, ebruya uzun süredir ilgilenen Dağlı'nın bu sanatı hem öğrencilerine hem de sanatseverlere sevdirdiğini ifade etti.

Ebru sanatının gül, lale ve hilalle yakın bir ilişkisi olduğunu aktaran Hatipler, şunları kaydetti:

"Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde önemli olan 3 büyük sembol var. Bunlardan bir tanesi gül, sevgiyi, saygıyı, inceliği ve Peygamber Efendimizi temsil ediyor. Bizim kültürümüzde lale ebrunun en çok sevdiği çiçek. Lale Cenab-ı Allah'ı temsil ediyor. Yine ebrunun sevdiği bir diğer şekil hilaldir. Medeniyetimizde hilal İslam dünyasını, Müslüman alemini temsil ediyor. Bu üç büyük sembolün yanında karanfil ve kalp resimleriyle gönüllerimizi fetheden bir ebru sergisinde olmaktan mutluyuz."

Hatipler, Edirne'de bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın da sergi açılışına katılmasından onur duyduklarını kaydetti.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Becenen de okula ait fuaye alanında ilk sergiyi açtıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 91 eserin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Hatipler, Nacar, Becenen ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı, ardından ebru sanatı uygulama alanını ziyaret etti.

Nacar, burada Dağlı'dan bilgi alarak ebru sanatını deneyimledi.