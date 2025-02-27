"Dijital asker" CENGAVER güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "dijital asker" CENGAVER'in güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağını söyledi.

Nacar, Trakya Üniversitesinde katıldığı programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, HAVELSAN'ın savunma sanayisine ürünler geliştiren önemli bir firma olduğunu kaydetti.

HAVELSAN'ın hem komuta kontrol alanında hem de eğitim simülasyon alanında ürünler yaptığını belirten Nacar, "Kazandığımız teknolojileri sivil alanda da kritik kurumların hizmetine sunuyoruz. KOVAN gibi ODAK gibi otonom sistemler gerçekleştirdik." dedi.

Dijital birlikler alanında da çalışmalar yaptıklarına değinen Nacar, insansız kara, deniz ve hava aracının komuta kontrolünün tek elden yapılabileceği AR-GE çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dijital birlikler alanında yaptıkları çalışmalardan birinin de "dijital asker" CENGAVER olduğunu anlatan Nacar, şunları kaydetti:

"CENGAVER sisteminde tek bir er üzerindeki sensörlerle haberleşme, yazılım ve veri fizyonu sayesinde diğer tim üyeleriyle, insansız cihazlarla yönettiği bütünleşik bir harekat ortamı sunmaya çalıştık. Bu konuda da yoğun çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki dönemlerde CENGAVER'i yeni bir ürün olarak ilgili kurumlarımızın kullanımına sunacağız."

Askeri operasyon gerçekleştiren ekiplerin hem ekip içi hem de çevresel durumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla giyilebilir çeşitli alt sistemlerden oluşturulan "dijital asker" CENGAVER'in sahaya çıkmaya hazır hale getirildiğini ifade eden Nacar, savunma sanayisini daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

- Öğrencilerle bir araya geldi

Nacar, Trakya Üniversitesinde öğrencilerle de bir araya geldi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, kendisinin de Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğunu anlatan Nacar, Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere akademik hayatından örnekler veren ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Nacar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne olursan olursanız olun bulunduğunuz yerde en iyisi olun. Mesleğinizi en iyi şekilde yapın. En çok çalışan olun. Her gittiğiniz yerde mutlaka bir şeyler öğrenin. Bizim öğrencilik hayatımızda kendimize örnek alacak önümüzde rol modellerimiz yoktu. Şimdi tüm teknolojiyi kullanabiliyorsunuz, istediğiniz bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan kendimizi geleceğe hazırlamak, donanımızı arttırmak. Biz kendimizi hazır hissedersek özgüveniniz gelir ve her şeyi yapacak güce erişirsiniz. Bir de kariyer planlarınızı yaparken mutlaka ait olduğunuz vatan, millet, aile gibi değerlerimiz bu planların içinde olsun. Bu değerlerimizi kaybetmeyelim."