GÜNCELLEME - Edirne'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yapılan kontrolde otomobildeki FETÖ şüphelileri oldukları belirlenen E.Ş, K.L, S.T. ve S.Ş. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonucu Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bir otomobili durdurdu.

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