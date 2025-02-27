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        GÜNCELLEME - Edirne'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:59
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        GÜNCELLEME - Edirne'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonucu Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Yapılan kontrolde otomobildeki FETÖ şüphelileri oldukları belirlenen E.Ş, K.L, S.T. ve S.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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