TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

Ziyarette, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe de yer aldı.

Edirne Valiliğinin açıklamasına göre ziyarette, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda 21-23 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak dörtlü final karşılaşmaları öncesinde organizasyonla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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