Bedensel engelli genç, devlet desteğiyle besici oldu

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde devlet desteğiyle 7 yıl önce hayvancılığa başlayan bedensel engelli Adem Yayla, çalışma azmiyle takdir topluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi" projesi kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce hayvancılık yapmaya başlayan 43 yaşındaki Yayla, 30 koyunla başladığı hayvancılığı 150 koyunluk sürüye dönüştürdü.

Doğuştan sağ kolunda gelişme geriliği olan Yayla, engeline rağmen çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Yayla, AA muhabirine, devletin kırsal kalkınma destekleri kapsamında gençlere birçok imkan sunduğunu, kendisinin de bunlardan faydalandığını belirtti.

Verilen desteğin kendileri açısından başlangıç olduğunu anlatan Yayla, "Hayvan sayısını 7 yıldır artırarak devam ediyorum. Hayvancılığa 30 koyunla başladım, 150'yi buldu bu sayı. Köyde evimin yanında yaptığım ağılda bakıyorum hayvanlara ancak sayı arttığı için yer dar geliyor." dedi.

Hayvancılığı severek yaptığını ve devam edeceğini belirten Yayla, ağılını büyütmek istediğini dile getirdi.

- "Devlet bizi teşvik etti"

Yayla, isteği ve merakı olan herkesin devletin sağladığı desteklerle hayvancılığa başlayabileceğini söyledi.

Kırsal kalkınma desteklerinin köylerde yaşayan gençlerin iş kurmasına yardımcı olduğunu ifade eden Yayla, şunları kaydetti:

"Önceleri evimizde meraktan 3-5 hayvan yetiştiriyorduk ama devlet desteğini alınca bu işe hevesimiz arttı. Devlet bizi teşvik etti. Bu şekilde işe girdik ve hayvancılığın kazançlı olduğunu anladık. Kurbanlık hayvanlar yetiştiriyoruz, belli kilograma gelince de kesim için satıyoruz."

- "Engelliler bir işle uğraşsın"

Yayla, sağ kolundaki engelin kendisini hayvancılığa başlarken korkuttuğunu ancak tek kolla da bu işle başa çıktığını belirtti.

Engellilerin istediği zaman her işi yapabileceğine dikkati çeken Yayla, "Hayvancılık o kadar zor iş değil, köyde yaşayan, bu işi merak eden herkes yapabilir. Devletin destekleri devam ediyor, ondan faydalanabilirler. Engelliler bir işle uğraşsın, sosyalleşsin, yapabildikleri kadar her işi yapsınlar." diye konuştu.