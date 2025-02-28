Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bedensel engelli genç, devlet desteğiyle besici oldu

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde devlet desteğiyle 7 yıl önce hayvancılığa başlayan bedensel engelli Adem Yayla, çalışma azmiyle takdir topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bedensel engelli genç, devlet desteğiyle besici oldu
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde devlet desteğiyle 7 yıl önce hayvancılığa başlayan bedensel engelli Adem Yayla, çalışma azmiyle takdir topluyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi" projesi kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce hayvancılık yapmaya başlayan 43 yaşındaki Yayla, 30 koyunla başladığı hayvancılığı 150 koyunluk sürüye dönüştürdü.

        Doğuştan sağ kolunda gelişme geriliği olan Yayla, engeline rağmen çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

        Yayla, AA muhabirine, devletin kırsal kalkınma destekleri kapsamında gençlere birçok imkan sunduğunu, kendisinin de bunlardan faydalandığını belirtti.

        Verilen desteğin kendileri açısından başlangıç olduğunu anlatan Yayla, "Hayvan sayısını 7 yıldır artırarak devam ediyorum. Hayvancılığa 30 koyunla başladım, 150'yi buldu bu sayı. Köyde evimin yanında yaptığım ağılda bakıyorum hayvanlara ancak sayı arttığı için yer dar geliyor." dedi.

        Hayvancılığı severek yaptığını ve devam edeceğini belirten Yayla, ağılını büyütmek istediğini dile getirdi.

        - "Devlet bizi teşvik etti"

        Yayla, isteği ve merakı olan herkesin devletin sağladığı desteklerle hayvancılığa başlayabileceğini söyledi.

        Kırsal kalkınma desteklerinin köylerde yaşayan gençlerin iş kurmasına yardımcı olduğunu ifade eden Yayla, şunları kaydetti:

        "Önceleri evimizde meraktan 3-5 hayvan yetiştiriyorduk ama devlet desteğini alınca bu işe hevesimiz arttı. Devlet bizi teşvik etti. Bu şekilde işe girdik ve hayvancılığın kazançlı olduğunu anladık. Kurbanlık hayvanlar yetiştiriyoruz, belli kilograma gelince de kesim için satıyoruz."

        - "Engelliler bir işle uğraşsın"

        Yayla, sağ kolundaki engelin kendisini hayvancılığa başlarken korkuttuğunu ancak tek kolla da bu işle başa çıktığını belirtti.

        Engellilerin istediği zaman her işi yapabileceğine dikkati çeken Yayla, "Hayvancılık o kadar zor iş değil, köyde yaşayan, bu işi merak eden herkes yapabilir. Devletin destekleri devam ediyor, ondan faydalanabilirler. Engelliler bir işle uğraşsın, sosyalleşsin, yapabildikleri kadar her işi yapsınlar." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        "Dijital asker" CENGAVER güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak
        "Dijital asker" CENGAVER güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak