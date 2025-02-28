İspanya'dan at sırtında yola çıkan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına Edirne'den başlayacak

GÖKHAN BALCI - İspanya'dan hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yola çıkan ve Türkiye'ye ulaşan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına başlamak için Edirne'ye geldi.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, ülkeleri İspanya'dan 3,5 ay önce atlarla yola çıktı.

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşan hacı adayları, kendi atlarını Hırvatistan'da bırakıp kiralık atlarla yollarına devam etti.

Atlarının araçla getirilmesini beklerken İstanbul'u ziyaret eden ve daha sonra Edirne'ye gelen hacı adayları, bu akşam kente gelmesi beklenen atlarıyla yarın kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

Hacı adaylarının atları Türkiye'ye ulaşıncaya kadar Edirne'de bir at çiftliğinden kendilerine atlar tahsis edildi.

Hacı adaylarından Abdelkader Harkassi, AA muhabirine, atlarının Edirne'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

İspanya'dan yola çıktıkları atları sınırlardaki prosedürler gereği Hırvatistan'da bıraktıklarını belirten Harkassi, "Bosna Hersek ve Sırbistan'ı kiraladığımız atlarla geçtik. Atlarımız Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden araçla Türkiye'ye geliyor. Onların gelmesi için evrakları hazırladık. Onlar bu yolculuğun ana unsurları. Onları yolun sonuna kadar yanımızda götürmek istiyoruz. Bizim için anlamları büyük." diye konuştu.

Harkassi, dinlenmek ve bazı görüşmeler yapmak için ilk olarak İstanbul'a gittiklerini dile getirdi.

İstanbul'daki karşılamanın çok güzel olduğunu, kendilerine çok sıcak davranıldığını ifade eden Harkassi, "Türk halkının desteğini ve sevgisini gördük. Herkese minnettarız." dedi.

Harkassi, kışın zorlu şartlarında başladıkları yolculuğun 4 bin kilometresini at sırtında geçtiklerini, bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunu kaydetti.