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        İspanya'dan at sırtında yola çıkan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına Edirne'den başlayacak

        GÖKHAN BALCI - İspanya'dan hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yola çıkan ve Türkiye'ye ulaşan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına başlamak için Edirne'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:52
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        İspanya'dan at sırtında yola çıkan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına Edirne'den başlayacak
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        GÖKHAN BALCI - İspanya'dan hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yola çıkan ve Türkiye'ye ulaşan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına başlamak için Edirne'ye geldi.

        Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, ülkeleri İspanya'dan 3,5 ay önce atlarla yola çıktı.

        İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşan hacı adayları, kendi atlarını Hırvatistan'da bırakıp kiralık atlarla yollarına devam etti.

        Atlarının araçla getirilmesini beklerken İstanbul'u ziyaret eden ve daha sonra Edirne'ye gelen hacı adayları, bu akşam kente gelmesi beklenen atlarıyla yarın kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

        Hacı adaylarının atları Türkiye'ye ulaşıncaya kadar Edirne'de bir at çiftliğinden kendilerine atlar tahsis edildi.

        Hacı adaylarından Abdelkader Harkassi, AA muhabirine, atlarının Edirne'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

        İspanya'dan yola çıktıkları atları sınırlardaki prosedürler gereği Hırvatistan'da bıraktıklarını belirten Harkassi, "Bosna Hersek ve Sırbistan'ı kiraladığımız atlarla geçtik. Atlarımız Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden araçla Türkiye'ye geliyor. Onların gelmesi için evrakları hazırladık. Onlar bu yolculuğun ana unsurları. Onları yolun sonuna kadar yanımızda götürmek istiyoruz. Bizim için anlamları büyük." diye konuştu.

        Harkassi, dinlenmek ve bazı görüşmeler yapmak için ilk olarak İstanbul'a gittiklerini dile getirdi.

        İstanbul'daki karşılamanın çok güzel olduğunu, kendilerine çok sıcak davranıldığını ifade eden Harkassi, "Türk halkının desteğini ve sevgisini gördük. Herkese minnettarız." dedi.

        Harkassi, kışın zorlu şartlarında başladıkları yolculuğun 4 bin kilometresini at sırtında geçtiklerini, bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

        - "Ramazanla birlikte yolculuğumuz başlayacak"

        Türkiye'nin kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini aktaran Harkassi, "Burada olmaktan son derece mutluyuz. Türkiye'deki yolculuğumuz başlarken ramazan ayı da başlıyor. Allah'a şükrediyoruz. Yolculuğumuzun Türkiye ayağını önemli ve anlamlı hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hangi şehirleri geçeceklerinin henüz belirli olmadığını, İstanbul, Bolu, Ankara, Konya ve Adana gibi şehirleri görmek istediklerini ifade eden Harkassi, şunları kaydetti:

        "Türkiye'den sonraki rotamız Suriye'nin son durumuna bağlı. Suriye'deki son durumu görmek istiyoruz. Hükümetin değişmesiyle Suriye'den geçerek geleneksel hac yolunu kullanmak istiyoruz. Bu bölüm bizim için önemli. Mümkün olursa bu güzergahı kullanacağız, olmazsa başka bir alternatif bulacağız. Ama yolun hepsini at sırtında geçmek istiyoruz. Bu yolculukta Allah'ın yardımına ve iyi niyetin önemine bir kere daha şahitlik ettik. Allah için imkansız diye bir şey yok. Bize yola çıktığımız ilk günden beri yardım ediyor. Bu yolculuk 21'inci yüzyılda neredeyse imkansızdı ama Allah'ın yardımıyla şimdiye kadar mümkün oldu. Gençler, Allah'a güvenmeleri gerektiğini unutmasınlar, bu inanç her şeyi mümkün kılar."

        - "Duygularımızı tarif etmek imkansız"

        Abdallah Hernandez de kutsal yolculuğu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Hac görevini yerine getirmek için sabırsızlandığını ifade eden Hernandez, şöyle konuştu:

        "Duygularımı tarif etmem imkansız ama 500 yıldır yapılamayan bir yolculuğu gerçekleştirmek büyük ayrıcalık. Kutsal topraklara ulaşmak beni çok duygulandıracak. Önümüzde uzun bir yol var. Kutsal topraklara vardığımda görevimi yerine getirdiğim için mutlu ve huzurlu olacağım. 20 yıl önce Türkiye'yi ziyaret eden kız kardeşim, Müslüman olmamasına rağmen çok sıcak karşılandığını söylemişti. Birkaç gün önce beni arayarak, bir Müslüman olarak Türkiye'deki yolculuğum boyunca çok iyi ağırlanacağıma inandığını ifade etti. Türkiye'ye geldiğimizden beri bize çok cömert davranılıyor."

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