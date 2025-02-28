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        Trakya'da AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti Teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:03
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        Trakya'da AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti Teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, parti binasında yaptığı basın açıklamasında 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınadıklarını söyledi.

        28 Şubat'ta millet iradesine silah çekildiğini belirten Nalça, seçilmiş hükümetin süreç içinde silahların gölgesinde görevden el çektirildiğini ifade etti.

        Bu süreçte toplumun ve siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını dile getiren Nalça, şunları kaydetti:

        "Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır.

        Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır."

        - Kırklareli

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığında da 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı İsmail Alayayla, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, 28 Şubat darbesini nefretle kınadıklarını belirtti.

        "28 Şubat" ifadesinin başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu vurgulayan Alayayla, Türkiye'nin başta savunma sanayisi gibi alanlardaki başarılarının vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edildiğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkardığını ifade eden Alayayla, "15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir." diye konuştu.

        - Tekirdağ

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Şölen Yenidoğan Mutlu ise 28 Şubat'ta mille iradesine silah çekildiğini dile getirdi.

        AK Parti olarak her zaman milletin yanında olduklarını aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

        "Ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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