Edirne'de trafik akışını engelleyen yol kenarlarındaki malzemeler toplandı

Edirne'de trafik akışını bozan, yaya geçişi ve araçların nizami park etmesine engel olan yol kenarlarındaki duba, teneke, kutu ve taş gibi malzemeler toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kıyık, Maarif, İki Kapılı Han, Arif Paşa ve Darül Hadis caddelerinde yapılan denetimde trafiği engelleyen yol kenarında bulunan taş, duba, reklam panosu, teneke ve plastik kutular toplandı.

Toplanan malzemeler Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.

Denetimde polis ve zabıta ekipleri yol kenarlarına malzeme bırakan işletme sahipleri uyarılarda bulundu.