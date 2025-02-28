Edirne'de emniyet mensupları ve aileleri uyuşturucuyla mücadelenin önemini tiyatroyla anlattı

Edirne'de emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekildi.

Edirne Valiliği öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun tarafından emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubu kuruldu.

Eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'ın kaleme aldığı uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çeken "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu gala gösterimiyle izleyiciyle buluştu.

Polis memuru ve polis çocuklarından oluşan oyuncular Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde oyunu sahneye koydu.

İlgiyle izlenen oyunda, emniyet mensupları, ailelerinin oyunculuğu takdir gördü.

Oyunda, aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle yalnızlaşarak uyuşturucuyla tanışan bir gencin hikayesine yer verildi.

- "Gençlerimiz kötü alışkanlıklar edinmesin"

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, oyunun sonunda yazar, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.

Amatör ruhla yapılan çalışma sonucu profesyonel bir oyunun sahneye konduğunu belirten Zehin, "Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Hepinizin eline sağlık." dedi.

Oyunun yazarı Arslan da uyuşturucuyla mücadelede, önlemenin tedavi etmekten daha önemli olduğunu söyledi.

Yakalamaktansa önlemeyi tercih eden ve toplum destekli polisliği uygulayan Edirne Emniyet Müdürlüğünü kutladığını ifade eden Arslan, "Ekip çok güzel bir oyun sergiledi. Buradaki bütün amaç aydınlık yarınlarımız olan gençlerimiz kötü alışkanlıklar edinmesin" dedi.

Ebeveynlerin çocuğuna para yerine sevgisini ve ilgisini vermesi gerektiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuğunuza vakit ayırmanız çok iyi olur. O nedenle çocuklar hayat piyangosudur, hayatın çok pahalı alınmış biletleridir. Onlara büyük ikramiye çıkması biz büyüklerin elindedir. Çocuğunun gözyaşını silmeyen oturur onunla birlikte ağlar. Ne olur çocuklarınıza daha fazla ilgi ve sevgi gösterin, daha fazla zaman ayırın. Para her şeyi çözmüyor."