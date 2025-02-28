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        Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:19
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        Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı
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        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

        Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen, ustalarca caminin minareleri arasına asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, geceyi aydınlattı.

        Kentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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