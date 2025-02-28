Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı

Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen, ustalarca caminin minareleri arasına asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, geceyi aydınlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.

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