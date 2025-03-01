Azerbaycanlı ressam, ezan okuyan müezzini Selimiye'nin minaresinde resmetti

Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, Selimiye Camisi minaresi şerefesinde ezan okuyan müezzini resmetti.

Abdullayev, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ramazan ayı dolayısıyla bir çalışma yapmak istediğini bildirdi.

Selimiye Camisi minaresinde ezan okuyan müezzini resmetme isteği olumlu bulunan ressam, şerefeye çıktı.

Abdullayev, Selimiye Camisi müezzini Ozan Ceco'yu ezan okurken resmetti. Çalışma yapılırken çeşitli açılardan ve dron ile çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Video oldukça ilgi gördü.

Ressam Abdullayev, AA muhabirine, ramazan ayının başlangıcında, yaşadığı şehirde kalıcı bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin minaresinde kalıcı bir resim yaptığını anlatan Abdullayev, eserini Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hediye edeceğini kaydetti.

Müezzin Ceco da Abdullayev'e teşekkür ederek İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.