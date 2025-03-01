Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne'de başladı
Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.
Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.
Turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 466 sporcu yarışıyor.
Yüzücüler en iyi dereceleri elde etmek ve kürsüye çıkabilmek için yarışacak.
Turnuva yarışların ardından ödüllerin verilmesiyle sona erecek.
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