Judoya birlikte başlayan Edirneli sporcuların hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de birlikte başladıkları judoda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen Doruk Karabaşlı (17) ve Özgür Derin Arsu (17), olimpiyatlarda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Küçük yaşlarda birbirlerine örnek olarak judoya başlayan Doruk Karabaşlı ve Özgür Derin Arsu, 11 senedir antrenörleri İlknur Kobaş Tepe eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Balkan Judo Spor Kulübü sporcuları, geçen ayın başında Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Milli takıma girmenin gururunu yaşayan genç sporcular, kariyer basamaklarını sırasıyla tırmanıp en büyük hedefleri olan olimpiyatlarda kürsüye çıkmak istiyor.

- "Büyük başarılar elde etmek istiyorum"

Doruk Karabaşlı, AA muhabirine, judoda büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi Doruk, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda gümüş madalya kazandığını ve milli takıma seçildiğini anımsattı.

Judoya 6 yaşında başladığını anlatan Doruk, "Arkadaşım Özgür Derin Arsu bu sporu yapmaya başlamıştı ve hemen ardından babası beni judoya yönlendirdi. Özgür'le birlikte judoya başladık ve çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. İyi ki birlikte başlamışız." dedi.

Doruk Karabaşlı, judonun günlük yaşamına ve eğitim sürecine pek çok katkı sağladığını ifade etti.

Judo sayesinde disiplinli, güçlü ve başarılı olduğunu dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Judoyu çok seviyorum. Milli takıma seçilmek benim için çok büyük bir gurur. Bu ay düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası'na katılacağım. Orada da başarı elde edip dünya şampiyonasına katılmak sonra da olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak."