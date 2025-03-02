AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ramazan ayı mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında ramazan ayının huzur, mutluluk ve bereketle geçmesini diledi.

İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"Bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını ve huzurunu yaşamaktayız. Ramazan ayı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Bu ay her zamankinden fazla yardım eli uzatılmalı, çocuk ve yaşlıların gönlü alınmalıdır. Barış, hoşgörü ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı bir ay olan ramazan Allah'ın bereketi ile doludur."