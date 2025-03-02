Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi

Bu tür etkinliklerle gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Bayrak, katılımcılara başarı diledi.

Bayrak, turnuvayla gençleri satranç sporuna teşvik ederek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele misyonuna destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Edirne Yeşilay Şubesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği destekleriyle satranç turnuvası düzenlendi.

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