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        Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi

        Edirne Yeşilay Şubesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği destekleriyle satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:43
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        Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi
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        Edirne Yeşilay Şubesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği destekleriyle satranç turnuvası düzenlendi.

        Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılış hamlesi, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından yapıldı.

        Bayrak, turnuvayla gençleri satranç sporuna teşvik ederek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele misyonuna destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

        Bu tür etkinliklerle gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Bayrak, katılımcılara başarı diledi.

        Turnuvaya farklı yaş gruplarından çok sayıda satranç tutkunu katıldı.

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        Galeri

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