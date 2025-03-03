Keşan'ın merhum belediye başkanı Alaattin Önen mezarı başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, asri mezarlıkta düzenlenen törende, Önen'in Keşan'a bıraktığı izler, hizmetler ve gönüllerdeki yerinin asla silinmeyeceğini söyledi.

Özcan, ölümünün üzerinden 23 yıl geçen Önen'e rahmet sevenlerine başsağlığı diledi.

- Yüksekokul yöneticileri öğrencilerle buluştu

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okulun müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, müdür yardımcısı Ozan Akı ve yüksekokul sekreteri Aykut Ay okulda düzenlenen toplantıda öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Arda, öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek için karşılıklı fikir alışverişine devam edeceklerini kaydetti.

- Esetçe'de TOKİ konutları yapılmaya başlandı

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, TOKİ konutlarının yapımına başlandığını belirtti.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, beldenin kalkınması için durmadan çalıştıklarını aktardı.

Vatandaşa verdiği sözleri tuttuğunu belirten Deniz, "Milletimize söz verdiğimiz TOKİ konutlarının yapımına başladı. Beldemizde 95 TOKİ konutu yapılacak. Ayrıca yenilenen su şebekesi ve doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yollara kilit taş döşemesi yapıldı. Beldemizi yeşillendirmek için vatandaşlarımıza da bin fidan dağıttık." ifadelerini kullandı.

Deniz, beldeye destek olan yetkililere teşekkür etti.