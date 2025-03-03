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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'ın merhum belediye başkanı Alaattin Önen mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:35
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan'ın merhum belediye başkanı Alaattin Önen mezarı başında anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, asri mezarlıkta düzenlenen törende, Önen'in Keşan'a bıraktığı izler, hizmetler ve gönüllerdeki yerinin asla silinmeyeceğini söyledi.

        Özcan, ölümünün üzerinden 23 yıl geçen Önen'e rahmet sevenlerine başsağlığı diledi.

        - Yüksekokul yöneticileri öğrencilerle buluştu

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okulun müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, müdür yardımcısı Ozan Akı ve yüksekokul sekreteri Aykut Ay okulda düzenlenen toplantıda öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

        Arda, öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek için karşılıklı fikir alışverişine devam edeceklerini kaydetti.

        - Esetçe'de TOKİ konutları yapılmaya başlandı

        Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, TOKİ konutlarının yapımına başlandığını belirtti.

        Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, beldenin kalkınması için durmadan çalıştıklarını aktardı.

        Vatandaşa verdiği sözleri tuttuğunu belirten Deniz, "Milletimize söz verdiğimiz TOKİ konutlarının yapımına başladı. Beldemizde 95 TOKİ konutu yapılacak. Ayrıca yenilenen su şebekesi ve doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yollara kilit taş döşemesi yapıldı. Beldemizi yeşillendirmek için vatandaşlarımıza da bin fidan dağıttık." ifadelerini kullandı.

        Deniz, beldeye destek olan yetkililere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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