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        Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:09
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        Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçü önlemek amacıyla kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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