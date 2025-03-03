Edirne'de Muhasebeciler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Cüneyt Keskin, törende yaptığı konuşmada, canlı, dinamik ve üretken bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında güçlü bir meslek örgütü oluşturduklarını belirten Keskin, "Kaliteli hizmet sunarak işletmelerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ülkemizin ve işletmelerimizin sürdürülebilir gelişimi için çalışmaktayız." dedi.

- Diyanet Akademi Başkanı Kaan'dan Edirne'ye ziyaret

Diyanet Akademi Başkanı Enver Osman Kaan, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaan ve beraberindekiler Dini İhtisas Merkezi olarak hizmet edecek olan eski Sanayi Kışlası'nı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili İl Müftüsü Ercan Aksu'dan bilgi aldı.

Kaan, kentte yapımına devam edilen cami ve Kur'an kursunu da ziyaret ederek incelemede bulundu.

- Roman girişimcilerden Martin'e ziyaret

Roman girişimciler Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, REDI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Baysak ve ekibi Marti'i ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Martin de Roman girişimcileri desteklediklerini kaydetti.