Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı

        Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı
        ABONE OL

        Edirne'de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza kesildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde A.A'nın kullandığı motosikletin sahte plakasının başka bir takside takılı olduğu belirlendi.

        Bölgeye gelen sürücünün babası polis ekiplerine plakanın basım merkezinde yanlış basılmış olabileceğini öne sürdü.

        Sürücüye "Başka bir araca tescilli plakalı takmak ve kullanmak" maddesinden 46 bin 302 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

        Öte yandan denetimde alkollü, ehliyetsiz ve ruhsatsız yakalanan bir motosikletin sürücüsüne 64 bin 600 lira ceza uygulandı.

        Motosikletler çekiciyle otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları başladı
        Kalker ocağına mahkemeden 3'üncü ret
        Kalker ocağına mahkemeden 3'üncü ret
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı