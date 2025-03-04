Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde transkateter mitral kapak implantasyonu gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Teoman Kılıç, Prof. Dr. Servet Altay, Prof. Dr. Yekta Gürlertop, Doç. Dr. Uğur Özkan ve Doç. Dr. Muhammet Gürdoğan liderliğindeki uzman ekip, daha önce biyolojik mitral kapak ameliyatı geçirmiş bir hasta üzerinde transkateter mitral kapak implantasyonunu uyguladı.

Bu yenilikçi yaklaşımın, özellikle yüksek cerrahi riske sahip hastalarda, daha hızlı iyileşme süreci ve daha düşük komplikasyon oranları ile dikkati çektiği belirtildi.

- Edirne Belediyesi personeline eğitim

Edirne Belediyesi İletişim Eğitim Projesi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, personelin vatandaşlarla daha etkili ve kaliteli iletişim kurabilmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı 2024 Teknik Destek Programı kapsamında eğitim projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek eğitimde, mali hizmetler, zabıta ve destek hizmetleri müdürlüklerinde görevli 30 belediye personeline etkili iletişim, beden dili, empati, çatışma yönetimi, dinleme becerileri ve müzakere teknikleri konularında 50 saat eğitim verilecek.

Eğitim programıyla personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve belediyenin kurumsal iletişim stratejisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.