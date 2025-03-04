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        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:36
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        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kırklareli’nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakleden ambulans ile S.D. idaresindeki 22 ABP 150 plakalı otomobil, Eski Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ve kızı G.D, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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