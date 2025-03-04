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        Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:10
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        Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Sezer ve eşi, Tunceli'de 2011'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Cem Kerman'ın babası Ercan Kerman ve annesi Gülsen Kerman ile 1997'de şehit olan piyade er İstiklal Vardar'ın annesi Mihriban Vardar ve ablası Leyla Vardar Karaduman'ı ziyaret etti.

        Ailelerle sohbet eden Sezer, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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