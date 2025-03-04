Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özeti okundu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, Makedon Kulesi restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kulede yapılan çalışmaların son durumunu aktaran Akar, statik detay ve bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla kule içerisindeki demir çelik imalatlarına başlanacağını ifade etti.

Gegeoğlu da Makedon Kulesi'nin altın üçgen olarak adlandırılan bölgedeki önemli eserlerden olduğunu belirtti.

Devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarının bitmesi ve Makedon Kulesi'nin ortaya çıkmasının kent açısından önemli olduğunu aktaran Gegeoğlu, "Bu çalışmalarla turistlerin şehrin girişinde araçlarını bırakarak, yaya olarak gezip şehri tanıyacakları ve şehrin tarihiyle ilgili en net bilgileri alacakları noktalardan biri tamamlanmış olacak. Belki çevredeki binaların kaldırılması ve altın üçgenin trafiğe kapanmasıyla birlikte yapılacak bir Edirne meydan projesi çok güzel olur." diye konuştu.