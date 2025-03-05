Edirne'de Yeşilay Haftası dolayısıyla basketbol turnuvası düzenlendi
Edirne'de Yeşilay Haftası dolayısıyla 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Edirne'de Yeşilay Haftası dolayısıyla 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğunca "Sokaklar Bizim" sloganıyla Edirne Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.
Turnuvada, kadınlarda DSİ Spor Kulübü birinci, FSM Spor Kulübü ikinci oldu.
Erkeklerde MM Basketbol B takımı birinci, A takımı ikinci olurken, Edirne Yıldızları SK ve FSM Spor Kulübü de üçüncülüğü paylaştı.
Dereceye giren takımlara belge ve hediyeleri Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından verildi.
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