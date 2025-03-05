Edirne'de Yeşilay Haftası dolayısıyla basketbol turnuvası düzenlendi

Dereceye giren takımlara belge ve hediyeleri Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından verildi.

Erkeklerde ⁠MM Basketbol B takımı birinci, A takımı ikinci olurken, Edirne Yıldızları SK ve FSM Spor Kulübü de üçüncülüğü paylaştı.

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