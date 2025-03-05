Edirne'deki okullarda "Yeşilay" dersi yapıldı

Topluluğun başkanı Selim Kılınçer de eğitim verilen okullarda Yeşilay Kulübü kurduklarını belirterek, Yeşilay gönüllülerinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Yeşilayın bağımlılıkla mücadele ederken toplumu bilgilendirmeye de devam ettiğini anlatan Güzey, Yeşilay Haftası boyunca okullarda eğitimler düzenlediklerini dile getirdi.

Yeşilay ile ilgili sunumların yapıldığı derste öğrencilere hediyeler verildi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulundaki eğitimde Yeşilay gönüllüsü 30 üniversiteli, öğrencilere "teknoloji" ve "tütün" bağımlılığından korunma ve "sağlıklı yaşam" konularında bilgi verdi.

Yeşilay Edirne Şubesi ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde ilk ve ortaokullardaki öğrencilere 2 ders saatinde eğitim verildi.

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