TÜ'den "İmaret Müzesi'nde iftar vermenin ve lokma ikramının kaldırıldığı" iddialarına açıklama:

Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesinde iftar vermenin ve lokma ikramlarının kaldırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişi ve çevreler tarafından, toplumun ramazan hassasiyeti de istismar edilerek "İmaret Müzesi'nde iftar vermenin ve lokma ikramlarının kaldırıldığı" yönünde haber ve açıklamaların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, TÜ'nün toplumun inanç ve değerlerine olan saygısının tartışılmaz olduğu, İmaret Müzesinde bugüne kadar iftar verilmesine yönelik tek bir başvuru bulunmadığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle muhtarının da rektörlüğe hiçbir randevu talebi olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Müzesi İmaret Bölümünün günümüzde artık bir aşevi değil, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Avrupa çapında bir müze olduğu unutulmadan, iftar yemekleri konusunda başta güvenlik ve hijyen kuralları olmak üzere, organizasyon sorumluluğunu üstlenen her kişi ve kuruma müzemizin kapıları açıktır. Sonbahar ayları boyunca açık havada ve belirli günlerde sunduğumuz lokma ikramları da havaların ısınmasıyla devam edecektir."