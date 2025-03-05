Edirne'de FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı "Kıskaç-40" operasyonunda bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladıkları belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekipleri FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında Edirne'de İ.S, H.S. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.

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