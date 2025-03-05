Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesi kapsamında yaptıkları koordineli çalışma sonucu iki otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobillerdeki 5 Fas uyruklu yakalandı. Otomobil sürücüleri Z.A ve A.B. ile araçtaki B.O. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, A.B. ve B.O. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.