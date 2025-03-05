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        Edirne ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor

        Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından Edirne, dünya turizm sektörünün buluşma noktalarından ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:02
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        Edirne ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor
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        Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından Edirne, dünya turizm sektörünün buluşma noktalarından ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada Valilik himayelerinde sektör temsilcilerinin katılımıyla kenti en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

        Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin tarihi dokusu, eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginliklerini fuar ziyaretçilerine anlattıklarını aktaran Soytürk, "Edirne standımızda şehrimizin kıymetli konaklama tesisleri temsilcileri ile Balkanlardan ve Avrupa'dan gelen seyahat acenteleri ve turizm profesyonellerini ağırlıyor, şehrimizi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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