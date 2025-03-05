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        Edirne'de riskli türlerin korunması amacıyla "Trakya Ormanları" bölümü oluşturuluyor

        Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu'nda bölgeye özgü ağaç türlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla "Trakya Ormanları" kısmı oluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:50
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        Edirne'de riskli türlerin korunması amacıyla "Trakya Ormanları" bölümü oluşturuluyor
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        Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu’nda bölgeye özgü ağaç türlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla "Trakya Ormanları" kısmı oluşturuluyor.

        "Trakya Ormanları" bölümü çalışmaları kapsamında fidan dikim çalışmalarına başlandı.

        Bu kapsamda Istranca Dağları florasını temsilen Kırklareli'nden ağaç ve çalı türleri getirildi.

        Çapları 1-5 santimetre arasında değişen aralarında gürgen, ıhlamur, kızılcık, dişbudak ve meşe gibi ağaçların fidanları planlanan yerlere dikildi.

        Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler, uygulamayla tahribat alanlarında yer alan türlerin koruma altına alındığını belirtti.

        Güler, yapılacak çalışmayla arboretumda öğrencilere ve vatandaşlara doğa eğitimi uygulama alanı oluşturulacağını kaydetti.

        Benzer çalışmaların Koru Dağları ve Ganos Dağı türleri için de uygulanacağını belirten Güler, üniversite bünyesinde Trakya bölge ormanlarını temsil eden bir alanının oluşturulduğunu ifade etti.

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