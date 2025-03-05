Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

        Edirne'de yaşayan 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, "polis olma" hayaline bir günlüğüne de olsa kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Edirne'de yaşayan 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, "polis olma" hayaline bir günlüğüne de olsa kavuştu.

        Önceki günlerde düzenlenen huzur toplantısına katılan Karaşin, polis olma isteğini ekiplerle paylaştı.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Karaşin'i evinden ekip aracıyla alıp göreve çıkardı.

        Denetimlere katılan Karaşin, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaşin'e telsiz vererek polis şapkası taktı. Haber Merkezi ve Çocuk Şube Müdürlüğünü gezen Karaşin, Olay Yeri İnceleme Laboratuvarında parmak izi bulma tekniklerini öğrendi.

        Üzerine olay yeri inceleme kıyafeti giydirilen Karaşin, polislerin gözetiminde fırça kullanarak parmak izi aradı. Bomba imha polisleriyle imha robotunu da çalıştıran genç, unutulmaz anlar yaşadı.

        Ziyaretin sonunda polisler, Karaşin'e günün anısına hediyeler takdim etti.

        Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emre Karaşin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastalığımdan dolayı evden çok fazla çıkamıyorum. Polis olmayı hep istemiştim, bu benim için büyük bir fırsat oldu. Çok sevindim. Polislerimize teşekkür ediyorum, Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Cam kemik hastası Emre'nin polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu
        Cam kemik hastası Emre'nin polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu
        Edirne'de riskli türlerin korunması amacıyla "Trakya Ormanları" bölümü oluş...
        Edirne'de riskli türlerin korunması amacıyla "Trakya Ormanları" bölümü oluş...
        Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci, Edirne Özel idaresinin 2024 faaliyetlerini...
        Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci, Edirne Özel idaresinin 2024 faaliyetlerini...
        Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü ağır yarala...
        Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü ağır yarala...
        Edirne ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor
        Edirne ITB Berlin Fuarı'nda tanıtılıyor
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı