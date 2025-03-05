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        Edirne'de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor

        –Edirne'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan üç yeni proje hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:01
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        Edirne'de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor
        ABONE OL

        –Edirne'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan üç yeni proje hayata geçiriliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer'in imzaladığı projeler kapsamında çikolata üretim tesisi kurulacak, seracılık faaliyetleri genişletilecek ve Meriç fıstığının işlenerek markalaşması sağlanacak.

        İpsala Çikolataları Üretim Tesisi 5 milyon 241 bin liralık yatırım bedeliyle kurulacak. Kadın istihdamına katkı sağlayacak projede 14 kişi istihdam edilecek.

        Sebze üretiminde Edirne'nin kendi kendine yeterli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, mevcut 90 seraya ek olarak 8 milyon 846 bin lira bütçeyle 20 yeni sera daha kurulacak .

        Bölgede ata tohumu Meriç yer fıstığının yaygınlaştırılması ve markalaştırılması amacıyla yeni bir tesis kurulacak. 9 milyon 343 bin liralık yatırımla kurulacak tesiste fıstıklar el değmeden işlenerek paketlenecek.

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