Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu

Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla harmandalı gösterisi sundu.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Devlet Konservatuvarı Sanat ve Gösteri Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda fakültenin kadın öğretim üyeleri ve öğrencileri, harmandalı gösterisi sundu.

Farklı dans gösterilerinin de yer aldığı program sonunda Rekreasyon Etkinlikleri Topluluğu Başkanı Kardelen Sürül, Çakal Çökerten Zeybeği oynadı.

Topluluğun danışmanı ve Rekreasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şerife Gamze Ülker, AA muhabirine, her yıl farklı etkinliklerle kutladıkları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl harmandalı gösterisi ile kutladıklarını söyledi.

Sürül de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü harmandalı gösterisi ile kutlayarak, kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istediklerini ifade etti.