İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Akalın, mesajında kadın hakları mücadelesinin Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden önce tanındığını aktaran Akalın, kadınlara eğitimden çalışma hayatına kadar geniş haklar verildiğini bildirdi.

Bugün gelinen noktada kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yeri tam anlamıyla bulamadıklarını ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetleri, eşitsiz çalışma koşulları, siyasette ve karar alma mekanizmalarında yetersiz temsiliyet gibi sorunlar, ülkemizin geleceğini tehdit eden meseleler arasındadır. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkesin, kadınların hak mücadelesine omuz vermesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki güçlü bir Türkiye, ancak güçlü kadınlarla mümkündür. 8 Mart bir anma veya kutlamadan ziyade kadınların haklarını ve özgürlüklerini savunma günü olarak hareket edilmelidir. Cumhuriyetin kadınları eşit ve adil bir geleceğin teminatıdır. Kadınların özgür olduğu eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz."