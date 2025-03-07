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        Edirne'de kürek sporu için Meriç kenarına kayıkhane ve sosyal donatı alanı kurulacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin ilk doğal kürek parkuru Meriç Nehri kenarına kayıkhane ve sosyal donatı alanı kurulacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:47
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        Edirne'de kürek sporu için Meriç kenarına kayıkhane ve sosyal donatı alanı kurulacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin ilk doğal kürek parkuru Meriç Nehri kenarına kayıkhane ve sosyal donatı alanı kurulacağını söyledi.

        Sezer, Meriç Nehri kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 2 bin metre uzunluğundaki kürek parkurunun kısa sürede dünyanın sayılı parkurları arasındaki yerini aldığını ifade etti.

        Parkurda geçen yıl Avrupa ve Balkan şampiyonalarının düzenlendiğini anımsatan Sezer, şöyle devam etti:

        "Organizasyonlar, parkurun ilimizin ve ülkemizin turizm destinasyonu olması açısından ne kadar önemli faktör olduğunu gözler önüne serdi. Bu manada sporcu yetiştirme merkezi olması hem ilimizin hem ülkemizin tanıtımına katkı sunması açısından burayı ve bu tür aktiviteleri çok önemsiyoruz. Federasyonumuzun öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle burada çok güzel bir alan yapılıyor. DSİ'den bir bölümü kullanım, bir bölümü de tahsis olacak şekilde alanı da aldık. Bir kayıkhane ve sosyal donatılarla bir alan oluşturulacak. Burada yine sporcu yetiştirme merkezi oluşturuluyor. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Federasyonumuza teşekkür ediyoruz."

        Sezer, Edirne'de yetişecek sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

        TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün kentte kürek sporunun gelişmesine öncülük ettiğini ifade eden Sezer, "Şimdi üniversitemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de yeni kürek kulüpleri kurulacak ve burada da bir merkez olması adına çalışacağız. Kendi merkezimizin olması kendi sporcularımızı yetiştirme adına önemli bir alan olacak." diye konuştu.

        Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de destekleri dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sezer'e teşekkür etti.

        Kayıkhanenin tamamlanmasıyla Edirne'nin hem milli takım hem de yurt dışından gelecek takımlar için bir kamp merkezi olacağını dile getiren Ertürk, "Olimpiyatlardan önce milli takım olarak burada hazırlandık ama eminim bu kayıkhane bittikten sonra yeterli tesisatla dünyadan ekipler gelip burada antrenmanlarını yapacaklar. Bu ölçekte bir tesis Türkiye'de ilk olacak." dedi.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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