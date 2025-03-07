Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 7'den 70'e kadın orkestrası "Kadının T'elinden" adlı konserde müzik şöleni yaşattı

        Edirne'de halk eğitimi merkezinin 7'den 70'e kadın kursiyerlerinden oluşan orkestra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının T'elinden" adlı konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 7'den 70'e kadın orkestrası "Kadının T'elinden" adlı konserde müzik şöleni yaşattı
        ABONE OL

        Edirne'de halk eğitimi merkezinin 7'den 70'e kadın kursiyerlerinden oluşan orkestra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının T'elinden" adlı konser verdi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi yaptığı konuşmada, kadınların dünyayı daha yaşanılır hale getirip hayata güzellikler kattığını söyledi.

        Kadınların kendini dünyanın daha iyi bir yer olmasına vakfettiğini belirten Sezer, "Kim bir yere gelmişse kadının onun üzerinde emeği vardır. Benim bir vali olarak annemin, kız kardeşlerimin, ablalarımın üzerimde emeği vardır, eşimin üzerimde emeği ve her zaman desteği vardır." dedi.

        Vali Sezer, Edirne'de de tüm kadınların hayatın her alanında aktif olduğunu dile getirdi.

        Kadınların tüm iyilikleri dünyaya yaydığını aktaran Sezer, "Aile Yılı dolayısıyla da iyi ve sağlam bir aile yapısının kurulması, gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi sağlam aile temelleri üzerinde bir toplumun inşa edilmesi için her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da kadınların aile içindeki ilk öğretmen, toplumun şekillenmesindeki en güçlü değer olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Edirne Halk Eğitimi Merkezinin 7 ila 70 yaş aralığındaki 40 kadın kursiyeri sahne aldı.

        Şef Mustafa Dalgıç yönetimindeki kadınlar orkestrası, konserde türküler ve Türk sanat müziği eserleri seslendirdi.

        Konsere katılan kadınlara karanfil hediye edildi.

        Konseri Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, Karaburun'un eşi Aynur Karaburun ve vatandaşlar dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
        Trakya'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
        Trakya'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
        Edirne'de DİSK'e bağlı çalışan kadınlar, 1 günlük iş bırakıp yürüyüş yaptı
        Edirne'de DİSK'e bağlı çalışan kadınlar, 1 günlük iş bırakıp yürüyüş yaptı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri" paneli düzenlendi
        Edirne'de "İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri" paneli düzenlendi